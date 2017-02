2. Bundesliga

Daniel Stendel (Hannover): "Wir sind hier glücklich, dass wir hier in Dresden als Sieger vom Platz gehen konnten, weil wir von vornherein wussten, dass das eine ganz enge Kiste wird. Hier in Dresden gewinnt man nicht so einfach und ich kann stolz auf meine Mannschaft sein, dass ihr das gelungen ist. Dynamo hat uns von Anfang an unter Druck gesetzt, uns mehr Schwierigkeiten bereitet, als uns lieb war. Doch mit zunehmender Spieldauer haben wir die Dresdener von unserem Tor weiter weghalten können. Wir konnten den Siegtreffer erzielen, auch wenn wir noch ein paar andere Chancen nicht genutzt haben."