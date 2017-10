Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus blickt dem Wiedersehen mit Kutschke allerdings gelassen entgegen. "Das ist kein besonderes Thema gewesen. Wir gehen auf jeden einzelnen Spieler ein. Das muss man nicht gesondert machen, jeder kennt ihn", sagte der 57-Jährige am Freitag angesprochen auf die Rückkehr seines früheren Top-Stürmers. Kutschke hatte in der vergangenen Spielzeit mit 16 Treffern erheblichen Anteil am fünften Tabellenplatz der Dresdner in der 2. Bundesliga.