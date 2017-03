Beide Mannschaften spielten zu Beginn aus einer kompakten Abwehr heraus und ließen den Gegner kaum zu gefährlichen Abschlüssen kommen. Mit der ersten klaren Gelegenheit gingen die Gäste in Führung. Nach einer Ecke von Sebastian Kerk reagierte Patrick Ziegler am zweiten Pfosten am schnellsten und passte in die Mitte. Dort hatte Robert Glatzel aus kurzer Distanz keine Mühe mehr (19.). Der FCK war in dieser Szene robuster und nutzte eine Schlafmützigkeit in der Dresdner Deckung aus.

