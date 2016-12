Dynamo-Dresden-Profi Marc Wachs ist zusammen mit zwei Familienangehörigen am Dienstagmorgen in Wiesbaden Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte der sächsische Zweitligist am Dienstagabend mit. Der 21-Jährige wurde mit einer Schusswaffe schwer verletzt und musste notoperiert werden. Die verantwortlichen Ärzte erklärten gegenüber dem Verein, dass der Zustand des Dynamo-Profis nicht lebensbedrohlich ist.



Eine Familienangehörige ist in Folge der Tat verstorben - nach Angaben der Polizei handelt es sich um die 59 Jahre alte Tante von Wachs. Ein weiterer Angehöriger - ihr 63 Jahre alter Ehemann - wurde schwer verletzt, befindet sich nach Aussage der Ärzte jedoch außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat, ob es sich beispielsweise um einen Überfall handelte, sind der Polizei zufolge noch unklar. Man ermittele in alle Richtungen, sagte ein Sprecher.