Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Stürmer Pascal Testroet verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, fällt der 26-Jährige wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel aus. Das habe eine eine MRT-Untersuchung ergeben. Testroet hatte sich die Verletzung bereits am Samstag beim Spiel der "Future League" gegen Slovan Liberec zugezogen und musste ausgewechselt werden.

"Pacos Ausfall tut uns weh, gerade jetzt vor der Englischen Woche. Mit ihm verlieren wir im Offensivspiel eine wichtige Option. Ich wünsche Paco einen optimalen Heilungsverlauf, damit er so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückkehren kann", sagte Trainer Uwe Neuhaus. In dieser Zweitligasaison kam Testroet bislang in 22 Spielen zum Einsatz und steuerte drei Tore und vier Vorlagen bei.

Testroet fehlt Dynamo in einer möglicherweise vorentscheidenten Phase im Kampf um die Aufstiegsplätze. Der Tabellen-Fünfte muss an diesem Sonntag auswärts beim Tabellen-Zweiten VfB Stuttgart antreten, ehe am darauffolgenden Mittwoch das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim ansteht. Zum Abschluss der Englischen Woche steht am 10. April das nächste Top-Duell bei Eintracht Braunschweig auf dem Programm. Die Niedersachsen stehen momentan auf Relegationsplatz drei - sechs Punkte vor Dresden.