Die Superstimmung in Dresden sollte in der ersten Halbzeit einen heftigen Dämpfer erhalten. Es war klar, dass es gegen den SV Sandhausen eine eher zähe Angelegenheit werden könnte. Doch wie sich die Schwarz-Gelben in den ersten 45 Minuten präsentierten, war erschreckend. Kein Zug zum Tor, viele Fehlerpässe und keine Ideen im Spiel nach vorn. Nach 20 Minuten hatten beide Teams noch nicht eine zwingende Aktion zustande gebracht. Dann führten die Gäste: Leart Paqarada zimmerte den Ball vom linken Strafraumeck in den Winkel.



Ein Traumtor, für Dynamo aber eher ein Albtraum. Die Aktionen wurden nicht besser, Sandhausen hatte keine Probleme, die Führung in die Pause zu bringen. Nur bei einem Flachschuss von Patrick Möschl in der 32. Minute musste sich SVS-Keeper Marcel Schuhen überhaupt einmal strecken. Fast ein halbes Dutzend an Freistößen lief dagegen nach dem immer selben Muster ab: Niklas Kreuzer schaufelte den Ball in den Strafraum und ein Sandhausener klärte ohne große Mühe. Mit einem Pfeifkonzert wurden die Sachsen in die Kabine begleitet.

Wieder ein Unsicherheitsfaktor bei Dynamo: Florian Ballas Bildrechte: IMAGO