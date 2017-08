SVS-Trainer Kenan Kocak musste in den vergangenen Tagen die 1:2-Auswärtspleite im Pokal verkraften: "Dass wir das Spiel in Schweinfurt in den Sand gesetzt haben, ist uns allen bewusst. Da gibt es nichts schönzureden. Aber unser Ligaspiel in Dresden wird eine komplett neue Partie." Der Einsatz des Sandhäuser Sturmduos Richard Sukuta-Pasu und Andrew Wooten ist fraglich, bei sind angeschlagen. Dafür schlugen die Baden-Württemberger am Donnerstag nochmal auf dem Transfermarkt zu. Sahin Aygünes wurde vom türkischen Drittligisten Tuzlaspor verpflichtet. Vom 1. FC Nürnberg kam Mittelfeldakteur Philipp Förster.

Über 27.000 Zuschauer werden erwartet. (Archiv) Bildrechte: imago/Dennis Hetzschold