Schon vor der Partie gab es für die Dynamo-Fans Grund zum Jubeln, denn die Vertragsverlängerung mit Sturmtalent Vasil Kusej wurde verkündet. Bis 2022 bleibt der 17-jährige Tscheche an der Elbe. Auch nach Anpfiff hatten die SGD-Anhänger zunächst mehr Freude, ihr Team war von Beginn an "on fire". Schon in der 2. Minute wurde ein Freistoß von Philip Heise von Marco Hartmann per Kopf auf Florian Ballas verlängert, der zwei Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig traf.