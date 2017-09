Fußball | 2. Bundesliga Dynamo Dresden mit Personalsorgen gegen Fürth

5. Spieltag

Dynamo Dresden tritt am Freitag gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth an. Welche Elf SGD-Trainer Uwe Neuhaus ins Rennen schickt, ist derzeit völlig offen. Auf der anderen Seite werden die bislang punktlosen Franken in Dresden von einem Interimstrainer betreut. Anstoß ist um 18:30 Uhr. MDR.DE ist im Liveticker dabei.