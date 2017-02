Auch nach dem Wechsel hielten beide Mannschaften ihre Ordnung und lauerten auf Fehler des Gegners. 30.153 Zuschauer sahen eine hochspannende Partie, indem sich kein Akteur den entscheidenden Fehler leisten wollte. Es spielte sich weiter viel zwischen den Strafräumen ab. Nach gut einer Stunde versuchte Dresden, das Spiel in die Hand zu nehmen. Hauptmann hatte die bis dato beste Gelegenheit für die Hausherren, als er nach Vorlage von Kutschke aus fünf Metern abzog, aber an Unions Torwart Jakob Busk scheiterte.



Auf der Gegenseite konnte aber auch Union Berlin immer wieder Nadelstiche setzen: Simon Hedlund (56./Marvin Schwäbe lenkte den Ball an die Latte) und Leistner per Kopf aus fünf Metern nach einer Ecke (75.) vergaben die Führung für die Gäste. In der Schlussphase versuchte Dresden noch einmal alles. Weil aber auch die Versuche von Hauptmann, der von einem Union-Verteidiger bedrängt wurde, aus fünf Metern (83.) sowie von Philip Heise aus 30 Metern (86.) nicht im Tor landeten, blieb es beim 0:0 nach 90 Minuten.