Die Gäste begannen wie die Feuerwehr: Vor allem der dänische Winterneuzugang Gytkaer war kaum zu halten. Er scheiterte gleich dreimal. Zunächst mit einem Heber (2.), dann mit einem Dropkick (4.) und schließlich spitzelte er die Kugel nach einer Ecke an den linken Pfosten (13.). Die abstiegsgefährdeten Löwen wirkten von Beginn an wild-entschlossen, ihre Lage zu verbessern. Sie setzten auf Pressing und schnelles Umschaltspiel. Dresden lief lange Zeit hinter her und ließ den Gegnern viel zu viel Platz. Zur Führung hätte es dennoch fast gereicht: Stefaniak kam zweimal im Strafraum zu Gelegenheiten (8.), einmal verfehlte er das Tor, seinen Hackentrick parierte 60-Keeper Ortega im Hechtsprung. Insgesamt kam Dynamo vor der Pause aber nicht wirklich in den Kampfmodus. Immer wieder kamen die Löwen zum Abschluss. Die Führung lag lange in der Luft, und zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es denn auch soweit. Gogia verlor die Kugel in der Vorwärtsbewegung, 1860 schaltete schnell um, nach einem Rechtspass von Aigner ließ Gytkaer Jannik Müller aussteigen und schob die Kugel aus sieben Metern ins Tor (43.). Das zweite Saisontor des Dänen, der Ende Januar für 2,25 Millionen Euro vom norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim gekommen war.