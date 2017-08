Nach der schweren Knieverletzung von Stürmer Pascal Testroet hat Zweitligist Dynamo Dresden noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der finnische Nationalspieler Eero Markkanen wechselt vom schwedischen Erstligisten AIK Solna zunächst auf Leihbasis bis Saisonende an die Elbe, im Vertrag ist aber eine Kaufoption enthalten. Außerdem verpflichtete die SGD am Freitag den Bosnier Haris Duljevic.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge über den 26-Jährigen: "Eero ist ein groß gewachsener und robuster Stürmer, der sich als Zielspieler im Sturmzentrum am wohlsten fühlt." Markkanen, der mit der Rückennummer 21 auflaufen wird, sagte: "Die 2. Bundesliga hat einen großen sportlichen Wert, auch auf diese Herausforderung freue ich mich sehr. Ich habe viel Gutes von meinen Kollegen in der Nationalmannschaft über den Fußball in Deutschland gehört und freue mich darauf, jetzt ein Teil davon zu sein."