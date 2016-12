Der Deutsch-Spanier zog sich am 7. Mai 2016 im Drittliga-Spiel beim Chemnitzer FC einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu. In den zurückliegenden Monaten absolvierte Dynamos Neuzugang ein umfangreiches Reha-Programm, am 3. Januar wird Álvarez zum Trainingsauftakt in Dresden ins Mannschaftstraining einsteigen.



"Marcos ist ein Stürmer mit einem anderen Profil als die Spieler, die bei uns bisher unter Vertrag stehen. Zugleich ist er ein Mentalitätsspieler, der viel Leidenschaft mitbringt und immer alles für den Erfolg der Mannschaft gibt. Mit ihm gewinnen wir eine weitere Alternative für unseren Offensivbereich", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.