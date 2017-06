Beim Trainingsauftakt östlich des Stadions präsentierten sich vier neue SGD-Kicker den Fans: Innenverteidiger Sören Gonther, die Mittelfeldakteure Rico Benatelli und Patrick Möschl sowie Mittelstürmer Lucas Röser. Sie kämpfen bei Cheftrainer Uwe Neuhaus, der mit Dynamo in seine dritte Saison geht, um Einsatzzeiten. Genauso wie der 18 Jahre junge Justin Löwe. Mit acht Treffern in der A-Junioren-Bundesliga empfahl sich der Mittelfeldspieler für höhere Aufgaben und unterzeichnete im Mai bei Sportgeschäftsführer Ralf seinen ersten Profivertrag.

Bei den ersten Übungen im Großen Garten fehlten am Donnerstag Marvin Schwäbe, Markus Schubert, Sascha Horvath und Florian Ballas. Torhüter Schwäbe erlebte bei der U21-Europameisterschaft von der Bank aus jüngst einen 3:0-Sieg gegen Dänemark. Torhüter-Talent Markus Schubert bereitet sich mit der DFB-Auswahl auf die U19-EM in Georgien vor (2.-15. Juli). Neuzugang Horvath stößt erst am Montag zum Dynamo-Team dazu. Wie die SGD informierte, befindet er sich nach Einsätzen für Österreichs U21 noch im Sonderurlaub. Abwehrchef Florian Ballas muss weiterhin passen. Nach seinem Bänderriss im Mai kämpft er in der Reha um eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ab Montag soll er den Sachsen zufolge wieder in Dresden sein.