Neuhaus: "Wollten zu Null spielen" Bildrechte: IMAGO

Neuhaus wechselte zur Halbzeitpause ordentlich durch, ließ in beiden Durchgängen zwei unterschiedliche Teams agieren. So kamen viele U19-Spieler zum Einsatz. Lediglich Innenverteidiger Noah Awassi durfte durchspielen. Zudem testete der 57-Jährige ein System mit zwei Stürmern. Während in der ersten Halbzeit Röser und Mlapa die Doppelspitze bildeten, konnten sich anschließend Eero Markkanen und Vasil Kusej probieren.