Der 30-Jährige, der vor der Saison vom FC St. Pauli an die Elbe wechselte, hatte sich im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am 20. September (0:2) nach einem Schlag auf das linke Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Endgültige Gewissheit über die Verletzung ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung am Montag in München.

Sören Gonther verletzte sich im Bielefeld-Spiel. Bildrechte: imago/Dennis Hetzschold