Kurz vor dem Ende der Transferzeit hat Dynamo Dresden den Mittelfeldspieler Paul Seguin verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg bis Sommer 2018 zu den Sachsen in die 2. Bundesliga. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der 22-jährige Allrounder wird die Rückennummer 19 tragen. "Paul hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen, stand schon lange auf unserem Zettel und war bereits im vergangenen Jahr zu einem Gespräch bei uns in Dresden", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Seguin spielte seit 2007 beim VfL Wolfsburg und schaffte in der Saison 2015/2016 den Sprung ins Profiteam. Für die "Wölfe" bestritt er 26 Bundesliga-Spiele. In dieser Spielzeit kam der 1,86 m große Kicker aber nur zu einem Einsatz im Regionalliga-Team des VfL.