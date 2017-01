Dynamo Dresden hat sein erstes Testspiel im Zuge der Wintervorbereitung erfolgreich bestritten: Gegen Regionalligst Carl Zeiss Jena gewann die SGD mit 2:0. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sorgte Niklas Kreuzer bereits acht Minuten für das 1:0 für die Hausherren. Kurz vor der Pause erhöhte Stefan Kutschke zum 2:0. In der Folge ließ der Zweitligist nichts mehr anbrennen. Erfreulich: Giuliano Modica trat erstmals nach achtwöchiger Verletzungspause wieder in einem Spiel gegen den Ball. "Obwohl es heute erst meine dritte Einheit mit der Mannschaft war, habe ich für meine Genesung ein gutes Gefühl. Ich habe viel Selbstvertrauen mir geholt und muss nun noch spielerisch zulegen."

Dresdens Trainer Uwe Neuhaus ließ in beiden Hälften je zwei unterschiedliche Teams ran. Mit dem Spiel war er zufrieden: "Meine Mannschaft hat gegen einen ehrgeizigen Gegner wenig zugelassen, hat dabei aber den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Das Spiel war ein guter Start in die Vorbereitungszeit, denn wir haben keine Zeit zu verlieren und müssen alle Gelegenheiten nutzen, um uns optimal vorzubereiten." Angreifer Kutschke pflichtete ihm bei: "Ein willkommener Test. Ich bin froh, dass ich das neue Jahre gleich mit einem Tor begann. So kann es in den Pflichtspielen weitergehen."

Ohne Martin Männel, Steve Breitkreuz und Clemens Fandrich hat Erzgebirge Aue im ersten Winter-Test gegen den holländischen Erstligisten Twente Enschede überzeugt. Nach zweimal 60 Minuten hieß es 1:1. In der ersten Hälfte versuchte es Trainer Pavel Dotchev mit einer Dreierkette in der Defensive. Was gut funktionierte, Chancen gab es nur wenige. Die beste für Aue vergab Simon Skarlatidis nach 27 Minuten, als er knapp verzog. Auf der Gegenseite ballerte Yaw Yeboah aus aussichtsreicher Position drüber.. Nach der Pause versuchte es Aue mit neuem Personal und einer Viererkette. Eine der wenigen Chancen nutzte Simon Handle in der 95. Minute zur 1:0-Führung. Fredrik Jensen gelang für Twente noch der Ausgleich. Am Dienstag steht für Aue der nächste Test im Trainingslager in La Manga auf dem Programm. Dann geht es gegen den VfL Wolfsburg.