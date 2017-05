Nach den Ausschreitungen von Dynamo-Fans in der Vorwoche in Karlsruhe hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden einen Maßnahmenkatalog angekündigt.

Auf einer Pressekonferenz am Montag distanzierten sich Vertreter des Vereins erneut von dem Auftreten der eigenen Anhänger, die beim letzten Auswärtsspiel der Saison in Karlsruhe u.a. komplett in Armeekleidung als "Football Army" marschiert waren, Pyrotechnik abgebrannt und Personen verletzt hatten.