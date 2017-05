Die Ultras rechtfertigten sich: "Videobotschaften an den DFB, Leserbriefe und Texte auf einer Homepage sind einfach nur Zeitverschwendung. Das wird ignoriert und abgetan, als eine weitere Botschaft einer lästigen Minderheit in die Ablage gelegt." Sie ergänzten: "Nein, ganz offensichtlich brauch es die größtmögliche Provokation, damit die Leute endlich kapieren, dass es so nicht weitergehen kann!"

Unter anderem hatten Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Sportgeschäftsführer Ralf Minge und NOFV-Präsident Rainer Milkoreit die Ausschreitungen in Karlsruhe kritisiert. Der DFB beschäftigt sich am Freitag in einer Präsidiumssitzung mit den Vorkommnissen in Karlsruhe.