Ballas musste gegen 1860 verletzt ausgewechselt werden. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, zog sich Ballas bei der 1:2-Niederlage am Freitag gegen 1860 München einen Einriss des vorderen Syndesmosebandes und der Außenbänder im linken Sprunggelenk zu. "Die Diagnose ist natürlich bitter. Wir hatten gehofft, dass die Verletzung nicht so gravierend ist, aber die Szene hat schon direkt nach dem Spiel Schlimmeres befürchten lassen" , sagte Dynamo-Coach Uwe Neuhaus nach der MRT-Untersuchung von Dienstag.