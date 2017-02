Aue ging vor 19.630 Zuschauern von Beginn an aggressiv in die Zweikämpfe. Vor allem Skarlatidis setzte die gegnerischen Spieler im Aufbau unter Druck. Mit dem ersten gefährlichen Angriff ging allerdings die Eintracht in Führung. Ken Reichel passte von links ins Zentrum, wo Phil Ofosu-Ayeh freistehend einschob (10.). In dieser Situation standen alle "Veilchen" zu weit von ihren Gegenspielern entfernt.

Phil Ofosu-Ayeh trifft zum 1:0. Bildrechte: Picture Point