Vor Erfurcht erstarren die selbstbewussten Veilchen nicht, wenn die Franken ins Erzgebirge kommen. Im Gegenteil: Am Samstag wollen die Auer "an die Leistung vom Spiel in Braunschweig anknüpfen", sagte Lenk, der seit der Entlassung von Ex-Trainer Thomas Letsch zum Interims-Chef geworden ist. Am 3. Spieltag überzeugten die Sachsen vor allem durch viel Spielfreude und mit einer sattelfesten Abwehr.

Thomas Letsch musste den Verein schon nach dem 2. Spieltag verlassen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO