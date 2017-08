Ein Spieler wie Nielsen hätte der Partie in der ersten Halbzeit gut getan, denn in der Offensive fanden beide Teams kaum statt. Bei Aue lag es vor allem daran, dass Thomas Letsch den Fokus offenbar auf eine stabile Defensive gelegt hatte. Das gelang auch weitestgehend gut, doch Bemühungen nach vorn waren dadurch sehr selten. Düsseldorf hatte mehr Ballbesitz, biss sich aber an der kompakten Defensive der Veilchen meist die Zähne aus. Torschüsse waren Mangelware und so wurde ein Standard für einen Treffer gebraucht. Kaan Ayhan erwischte die Veilchen-Abwehr dabei im Tiefschlaf und bediente den freistehenden Rouven Hennings, der die Hereingabe souverän verwertete (42.). Mit 0:1 ging es in die Pause.

Bildrechte: Picture Point