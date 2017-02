Den letzten Dynamo-Sieg in einem Punktspiel gab es 2012 in der 2. Bundesliga. Der Franzose Romain Bregerie sorgte mit einem Kopfball-Doppelpack binnen vier Minuten für die Vorentscheidung. Nachdem Aues Jakub Sylvestr das Anschlusstor gelungen war, stellte Tobias Jänicke auf Vorarbeit von Bregerie den 3:1-Endstand her.



Den letzten Auswärtssieg in einem Ligaspiel feierten die Dynamos in der Regionalliga Nordost. Nach dem Lizenzentzug und dem bitteren Absturz in den Amateur-Fußball setzte sich Dresden 1995/1996 mit 2:1 in Aue durch.