Nach dem Treffer übernahmen die Dynamos endgültig die Hoheit über die Partie und erhöhten bereits fünf Minuten auf 2:0. Einen stark gespielten Konter schloss Kreuzer unhaltbar für Männel unter die Latte ab. Von nun an schwammen die Erzgebirger förmlich. Giuliano Modica hätte aus Nahdistanz in der 30. Minute auf 3:0 erhöhen, doch diesmal war Männel der Sieger im Duell.

Die Quittung für die schwache Leistung der gesamten Mannschaft bekam Louis Samson, der bereits in der 35. Minute von Dotchev vom Feld genommen wurde. Aber auch danach wurde es nicht besser für den FCE. Im Gegenteil, Kutschke erhöhte nach einer Ecke von Philipp Heise per Kopfball auf 3:0. Und das Martyrium für die Gastgeber ging noch weiter: Nach einer weiteren Ecke traf Kutschke vor der Pause mit dem Kopf sogar noch zum 4:0 (45.)

Aus der Pause kamen die Auer mit mehr Elan, der Anschlusstreffer in der 60. Minute war die Belohnung. Dynamo-Kapitän Marco Hartmann hatte den Ball und Mario Kvesic gespielt - eher eine Konzessionsentscheidung. Dimitrij Nazarov trat an und ließ Marvin Schwäbe keine Chance.

Es hätte noch einmal spannend werden können, wenn Gräfe in der 71. Minute einen weiteren Strafstoß für den FCE gegeben hätte, doch seine Pfeife blieb stumm nach dem Knaller von Kvesic, den ein Dynamo mit der Hand noch an den Pfosten lenkte. So mühte sich Aue in der zweiten Hälfte zwar redlich, doch mehr als der eine Treffer sprang nicht mehr heraus. Stattdessen hätte der eingewechselte Pascal Testroet noch auf 5:1 erhöhen können, machte aber den Mill und schob den Ball am leeren Tor vorbei ans Außennetz (89.).