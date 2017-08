Videobeweis hätte Aue vielleicht geholfen

Die erste halbe Stunde auf der mit 9.000 Zuschauer ausverkauften Baustelle Erzgebirgsstadion war geprägt von Ballstafetten, mit denen beide Teams Ruhe und Sicherheit bekommen wollten. Immer wieder flogen Flanken in die Strafräume, die Abwehrreihen hatten aber die Lufthoheit. Prickelnde Torszenen gab es dennoch: Zunächst versuchte es Bertram volley nach einer zu kurzen Nürnberger Abwehr - FCN-Keeper Kirschbaum tauchte erfolgreich runter (8.). Kirschbaum hatte sich in der Vorbereitung gegen den von Halle gekommenen Bredlow durchgesetzt Sein Pendant auf der anderen Seite, Martin Männel, rettete mit Fußabwehr, als Junioren-Nationalspieler Teuchert von der rechten Seite abziehen konnte (18.). Im Gegenzug rannte Margreitter Köpke direkt an der Strafraumgrenze um. Statt eines Freistoßes oder gar eines Elfmeters ließ Schiedsrichter Koslowski (Frohnau) weiterspielen. Da hätte den Auern vielleicht der Videobeweis geholfen. Aber den gibt es nur in der 1. Liga. Ärger in der 8. Minute: Sören Bertram nach seinem Volley-Schuss Bildrechte: PICTURE POINT

FCE wurde stärker

Nach einer halben Stunde eroberten die Gastgeber mehr Spielanteile. Nürnberg zog sich zurück. Zwei Gelegenheiten zur Führung hatte das Team von Robin Lenk noch bis zur Pause: Nach einer Auer Ecke konnte Kirschbaum mit den Fäusten nicht weit genug klären, Nazarov zog direkt ab, aber bei dessen hartem Volleyschuss bekam Nürnbergs Schlussmann noch die Finger an den Ball (33.). Und auch Aues Angreifer Köpke durfte noch von einem Treffer gegen seinen Jugendklub träumen: Bei seinem Kopfball aus Nahdistanz hatte er aber zuviel Rücklage - die Kugel ging direkt auf den Torwart (42.). Köpkes Vater Andy, heute Bundestorwart-Trainer, stand übrigens satte elf Jahre im Nürnberger Tor. Aues Angreifer Pascal Köpke (re.) traf auf seinen Jugendklub - und machte auch ein Tor. Bildrechte: PICTURE POINT

Aue machte in 17 Minuten alles klar

Nur 35 Sekunden war die 2. Hälfte jung, da kam Nazarov aus 17 Metern zum Abschluss - knapp vorbei. Eine Viertelstunde lang lief die Kugel vor allem in den eigenen Reihen beider Teams, dann beganns Aues Glanzzeit: Nach einer nicht weit genug abgewehrten Ecke nahm Wydra aus 25 Metern so richtig Maß. Der vom VfL Bochum gekommene Österreicher traf herrlich in den Winkel zur Führung (60.). FCN-Verteidiger Margreitter hatte die Kugel noch leicht abgefälscht. In Minute 73 legten die Sachsen nach: Fandrich eroberte den Ball im Mittelfeld, über Köpke kam der Ball zu Nazarov und der Angreifer nutzte den Freiraum zum 2:0 links ins Eck. Das war aber noch nicht alles. Aue blieb konzentriert und reaktionsschnell, ein Freistoß wurde kurz ausgeführt, Tiffert flankte auf Köpke, der sich gegen Möhwald durchsetzte und per Kopf das 3:0 markierte (77.). Von Nürnberg kam nicht mehr viel. Immerhin schafften die "Clubberer", die in vier Saisonspielen noch nicht verloren hatten, durch den Ex-Erfurter Möhwald noch Ergebniskosmetik (87.). Tor des Monats: Der Ball war schon wieder unten, da flog FCN-Schlussmann Kirschbaum noch. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Michael Köllner (1. FC Nürnberg): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht darüber, ohne Punkte heimfahren zu müssen, weil wir in unserer guten Anfangsphase klare Chancen hatten. Der Sonntagsschuss von Wydra hat uns auf die Verliererstraße gebracht. Auch die weiteren Gegentore fielen zu einfach. Aue hat taktisch vieles sehr gut gemacht."

Aues Trainer Robin Lenk: War der Sieg ein Fingerzeit für seine Zukunft? Bildrechte: Picture Point Robin Lenk (Erzgebirge Aue): "Nürnberg hat uns in den ersten 20 Minuten das Leben schwer gemacht. Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Aber Hut ab vor meinen Jungs wie sie danach und in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Wydras Tor war der Dosenöffner für unser Spiel. Ich freue mich heute natürlich riesig über unseren ersten Saisonsieg."