Die 6.500 Zuschauer sahen einen umkämpften ersten Durchgang, in dem es lange Zeit keine klaren Torraumszenen gab. Aue stand in der Abwehr sicher, konnte sich in der Offensive aber nicht entscheidend durchsetzen. Zum einen waren die Pässe oft zu ungenau, zum anderen machten die Gäste die Räume eng. Einzig Aue-Stürmer Pascal Köpke, der in dieser Saison bereits acht Tore erzielt hat, sorgte für Unruhe. Ein Treffer war dem 21-Jährigen aber nicht gegönnt.

Bildrechte: IMAGO