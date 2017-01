Florian Trinks Bildrechte: IMAGO

Zudem kündigte Dotchev an, dass Offensivspieler Florian Trinks nicht unter Vertrag genommen wird. Er kehrt zu Ferencvaros Budapest in die erste ungarische Liga zurück.



Dabei habe Trinks am Montag in einem Gespräch mit Dotchev und Präsident Helge Leonhardt sowohl sportlich als auch menschlich einen guten Eindruck hinterlassen. Aufgrund der Personalsituation im Mittelfeld wolle der Verein im Sommer erneut mit dem 24-Jährigen über eine Zusammenarbeit sprechen. Trinks war in den vergangenen Wochen als Probespieler im Training der "Veilchen".