Aue, das noch ein schwieriges Restprogramm vor sich hat, war aber nicht geschockt und suchte in der Folge die Flucht in die Offensive. Und das erfolgreich: Der neu in die Startelf gerückte Clemens Fandrich bediente Pascal Köpke. Der Stürmer legte sich den Ball am herauslaufenden Keeper Philipp Tschauner vorbei und traf mittig ins Tor (35.). Damit sorgt der Stürmer für sein neuntes Saisontor und für Hannovers erstes Gegentor unter Trainer André Breitenreiter. Vor der Pause köpfte Köpke zudem aus aussichtsreicher Position am Kasten der Hannoveraner vorbei.

Pascal Köpke legt den Ball an Philipp Tschauner vorbei. Bildrechte: PICTURE POINT