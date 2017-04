Doch auch Hannover ist gut drauf: Ostern gewann "96" das Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig (1:0). Hannover ist seit sechs Spielen ungeschlagen und steht nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Stuttgart. Dafür haben die Niedersachsen seit zwei Monaten kein Auswärtstor erzielt. Den bislang letzten Treffer auf fremden Plätzen gab es am 19. Februar beim 2:1 in Dresden.

Am vergangenen Wochenende gab es beim 1:2 in Nürnberg die erste Niederlage unter Aue-Trainer Domenico Tedesco. Der FCE steht auf Relegationsplatz 16 und hat wie drei weitere Mannschaften 32 Punkte auf dem Konto. Der Blick in der Tabelle geht nach oben. Schließlich wurden die vergangenen drei Heimspiele ohne Gegentreffer gewonnen. Zudem hat Tedesco bis auf den am Knie verletzten Max Wegner und den gesperrten Louis Samson alle Mann an Bord.