In der ersten Zweitliga-Partie des Jahres hat der FC Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. Held des Tages beim vierten Saisonsieg der "Veilchen" war wieder einmal Goalgetter Pascal Köpke, zumindest bis in die Schlussminute. Dann hatte Dimitrij Nazarov seinen Auftritt. Im siebten Anlauf in Pokal, 2. und 3. Liga war es der erste Sieg für die Erzgebirger gegen Heidenheim.