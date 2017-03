Auf dem Platz überzeugten die Veilchen von Beginn an durch viel Engagement. Die Spieler waren nah an ihren Gegenspielern und erzwangen immer wieder Fehler. So hätte Cebio Soukou, der auf ungewohnter Position in der Sturmspitze spielte, nach einem KSC-Abwehrpatzer beinahe für die frühe Aue-Führung gesorgt (9.) Auch bei der straffen Eingabe von Ex-KSC-Spieler Pascal Köpke flog Soukou nur Zentimeter am 1:0 vorbei (23.).