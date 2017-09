Die Gäste waren von Anfang an präsent. Man spürte, dass sie nach vier Pflichtsiegen voller Selbstvertrauen waren. Vorne gingen sie schnell drauf, im Mittelfeld hielten sie aggressiv dagegen und defensiv ließen sie kaum etwas anbrennen. Aues Bemühungen blieben Stückwerk, immer wieder mussten sich die Sachsen in Einzelaktionen verzetteln. Viel schneller und direkter lief die Kugel bei den eingespielten Kielern, die unter Trainer Anfang schon in der Rückrunde der 3. Liga geglänzt hatten. Drei Minuten dauerte es nur, da vergab der freistehende Mühling aus elf Metern die Riesenchance zur Führung. Nach einer Viertelstunde machte er es besser: Aue konnte nicht entscheidend klären, der Mittelfeldmann nahm Maß und traf in den Winkel. Danach waren die spielstarken Gäste drauf und dran am 2:0. Als das nicht fiel, hätten die Auer fast zugeschlagen: Bei Kaligs Kopfball tropfte die Kugel an den linken Pfosten (37.). Das sollte sich als die Gelegenheit der Veilchen erweisen. Doch die Kieler ließen sich weiter nicht lumpen. Im Gegenteil: Nach einer feinen Kombination knallte Ducksch den Ball per Direktabnahme unter die Latte zum 0:2 (41.).

Alexander Mühling traf zur Kieler Führung. Bildrechte: Picture Point