Tor für Erzgebirge Aue. Dimitrij Nazarov (Aue) erzielt den Treffer zum 1:0 per Foulelfmeter. Bildrechte: Picture Point

Beide Mannschaften befinden sich nach Trainerwechseln im Aufwind und gingen in der Anfangsphase konzentriert zu Werke. Die besten Chancen hatten die Gäste. Levent Ayciceks Schuss aus halblinker Position landete am Außennetz (7.). Kurz danach musste sich Martin Männel im FCE-Tor nach einem Lupfer des dänischen Angreifers Gytkjaer gewaltig strecken, um den Rückstand zu verhindern. In der 23. Minute wäre Männel chancenlos gewesen. Gytkjaer tauchte nach einem Pass in die Tiefe völlig frei vor ihm auf, schob die Kugel aber aus sieben Metern kläglich am langen Pfosten vorbei. Die Münchner hatten die Möglichkeiten, die Auer machten das Spiel und lauerten auf ihre Chance.



Die kam in der 41. Minute. Als Marnon Busch schlampig auf Sebastian Boenisch zurückspielte, preschte Dimitrij Nazarov dazwischen und drang in den Strafraum ein, Boenisch hechelte hinterher und brachte den Auer Stürmer mit einem Tritt in die Hacken zu Fall. Strafstoß und Rot für den Münchner. Elfmeter-Experte Nazarov ließ sich die Chance nicht nehmen, verwandelte zum fünften Mal in dieser Saison souverän vom Punkt. Für Boenisch war es der zweite Klops innerhalb von fünf Tagen. Schon beim 1:1 unter der Woche gegen den VfB Stuttgart sorgte ein individueller Patzer des Außenverteidigers für den Gegentreffer.