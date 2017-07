Aufstiegsheld Pavel Dotchev bei seiner Abschieds-PK Bildrechte: IMAGO Die Startbedingungen waren für Aufstiegstrainer Pavel Dotchev also alles andere als gut. Ende Februar 2017 sollte auch die Uhr für den Bulgaren abgelaufen sein. Dabei lief es zunächst nicht schlecht, Aue hatte nach fünf Spielen sechs Punkte geholt, gewann das Prestigeduell bei Dynamo Dresden mit 3:0. Es folgten Niederlagen, der Aufstiegsschwung war im Herbst weg. Auf Platz 17 ging es in die Winterpause. Nach dem 22. Spieltag und der desolaten 1:4-Heimpleite gegen Dynamo Dresden warf Dotchev das Handtuch. Die Veilchen waren ganz unten, nicht nur in der Tabelle.

Der Glücksfall für Aue: Domenico Tedesco Bildrechte: IMAGO Wer sollte in dieser Situation das Ruder übernehmen? Präsident Leonhardt entschied sich für einen Youngster. Domenico Tedesco. 31 Jahre, keine Erfahrungen als Fußballprofi oder als Trainer im bezahlten Fußball. Aber mit einen Topabschluss bei der Fußballlehrer-Ausbildung. Er stellte um auf Dreierkette, ließ attraktiven Offensivfußball spielen und versetzte damit eine ganze Region in Euphorie. Aue punktete. Nach 11 Spielen unter Tedesco und 20 Punkte waren die Sachsen als 14. gerettet.

Nach der Rettung gab es viele Begehrlichkeiten, doch der Trainer, mit einem Vertrag bis 2018 ausgestattet, bekannte sich zu Aue. Als der FC Schalke 04 allerdings anfragte, wurde Tedesco schwach und die Veilchen hatten trotz einer Ablösesumme im sechsstelligen Bereich ein Problem. Präsident Helge Leonhardt wurde schließlich in der zweiten österreichischen Liga fündig.

Wer ist Thomas Letsch?

Thomas Letsch soll nun für die nächste Sensation sorgen und Aue weiter in der zweiten Bundesliga etablieren. Der 48-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren für Red Bull tätig, zuletzt als Coach des Farmteams FC Liefering. Er unterschrieb für drei Jahre. Präsident Helge Leonhardt (re.) hatte bisher ein gutes Händechen mit seinen Trainern. Bildrechte: IMAGO

Letsch kickte nie höherklassig, als Trainer coachte er Teams wie die Stuttgarter Kickers oder Sonnenhof Großaspach, nahm sich dann eine mehrjährige Auszeit, um als Lehrer in Portugal zu arbeiten. Jetzt Aue. Er ist sich der Größe der Aufgabe bewusst: "Ich bin für die Chance dankbar. Wir werden alles geben und ich bin mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen können."

Wer ging, wer blieb, wer kam?

Bildrechte: Picture Point Ganz wichtig für die Erzgebirger: Neben Dauerbrenner Martin Männel, der wieder zum Kapitän ernannt wurde, und Routinier Christian Tiffert konnten auch die beiden Offensivkräfte Pascal Köpke und Dimitrij Nazarov gehalten werden. Nazarov, der in der Rückrunde neun Tore erzielte, verlängerte seinen Vertrag sogar bis 2021, ein großer Erfolg für Erzgebirge Aue. Schmerzlich sind die Abgänge der beiden Defensiv-Stammspieler Steve Breitkreuz und Louis Samson. Beide waren in der letzten Saison gesetzt und schlossen sich jetzt Eintracht Braunschweig an. Weniger schmerzhaft sind die Abgänge der Abwehrspieler Julian Riedel und Adam Susac, die in den letzten Monaten kaum noch zum Einsatz gekommen waren.

Bringt viel Erfahrung in die Auer Defensive: Dennis Kempe Bildrechte: IMAGO Die Lücke in der Abwehr sollen Dennis Kempe und Nicolai Rapp schließen. Kempe verließ nach sechs Jahren den Karlsruher SC und ist nach den Eindrücken der Vorbereitung gesetzt. Auch Nicolai Rapp (20, Greuther Fürth) schaffte den Sprung in die Stammelf und bildete beim starken 1:1 gegen Antalyaspor mit Kempe und Fabian Kalig die Dreierkette. Mit Malcolm Cacutalua (22, Arminia Bielefeld) steht ein weiterer junger Spieler bereit, der in den vergangenen Jahren bereits Zweitliga-Einsätze hatten.

Hat das Zeug zum Spielmacher: Dominik Wydra Bildrechte: IMAGO Das Zeug zum Spielmacher hat Dominik Wydra. Der 23-jährige Österreicher wechselte vom VfL Bochum, wo er nicht richtig zum Zug kam. In der Vorbereitung machte der frühere U21-Auswahlspieler im zentralen Mittelfeld und auch als Sechser einen guten Eindruck. Er könnte sich mit Routinier Christian Tiffert ergänzen, der nochmal ein Jahr dranhängt. Kempe, Rapp und auch Wydra werden in Heidenheim in der Startelf stehen.

Mit dem erst 19-jährigen Arianit Ferati haben die Veilchen einen Zauberfuß nach Aue gelockt. Der gebürtige Stuttgarter muss sich u.a. mit Clemens Fandrich messen. Das wird schwer: Ferati blieb in den letzten Testspielen sportlich eher blass, fiel stattdessen durch Undiszipliniertheiten auf.

Erwartungen an die neue Saison