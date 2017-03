Nach dem Wechsel drängte das Team von Ewald Lienen zunehmend auf den Ausgleich, hatte offensiv aber zu wenig Ideen und Durchschlagskraft zu bieten. Der Lattenschuss von Joker Schneider sollte sich als die beste Gelegenheit erweisen (69.). Aue konnte zu selten für Entlastung sorgen und zitterte sich am Ende regelrecht zum Abpfiff. Kvesics Freistoß landete in der fünfminütigen Nachspielzeit an der Latte. Am Ende gewann der 31-jährige Tedesco das Duell der Trainergenerationen gegen den 63 Jahre alten Lienen und bremste so den Aufwärtstrend der Paulianer. Die Hamburger waren das viertbeste Team der Rückrunde gewesen.