Kenan Kocak (Sandhausen): "Es war in der ersten Halbzeit ein relativ ausgeglichenes Spiel mit einem Torschuss für Aue nach einem Fehler von uns. Im zweiten Durchgang haben wir alles versucht, aber gegen taktisch sehr gute Auer war es sehr schwierig zum Erfolg zu kommen. Für mich ist das sehr ärgerlich, aber für meinen ehemaligen Zimmerkollegen beim Trainerlehrgang freue ich mich."



Hannes Drews (Aue): "Wir sind durch einen tollen Treffer von Pascal Köpke in Führung gegangen, obwohl wir in einigen Phasen das Spiel nicht im Griff hatten. Die Gäste bekamen auch ihre Möglichkeiten. Aber ein großes Lob an meine Mannschaft, die am Ende einer kräftezehrenden Englischen Woche kämpferisch alles gegeben hat."