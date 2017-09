"Wir haben in Kaiserslautern die richtige Reaktion auf das Spiel gegen Kiel gezeigt", sagte Dimitrij Nazarov am Donnerstag. Auf dem Rückschlag beim 0:3 gegen Holstein Kiel am Freitag folgte das befreiende 2:0 beim 1. FC Kaiserslautern am Dienstag. Zum Abschluss der englischen Woche treffen die "Veilchen" am Freitag auf den SV Sandhausen.