Der Erfolg des FC Erzgebirge hat mehrere Väter. Zum einen Offensivmann Dimitrij Nazarov, der in der Rückrunde bereits sieben Treffer erzielt hat und sich bei sechs verwandelten Elfmetern nervenstark zeigte. Zum anderen Trainer Domenico Tedesco. Unter dem 31-jährigen Deutsch-Italiener ließ die Auer Hintermannschaft in fünf Spielen nur einen Gegentreffer zu. Beim 3:0-Erfolg gegen den TSV 1860 München klappte es am Sonntag auch wieder so richtig mit dem Tore schießen.

Aues Dimitrij Nazarov trifft zum 1:0 gegen 1860 München. Bildrechte: Picture Point