Volle Stadien und Abstiegskampf - zwei Dinge, die der neue Trainer von Erzgebirge Aue bisher nicht kannte. Thomas Letsch blickt daher mit einer gewissen Freude auf die neuen Herausforderungen in der 2. Bundesliga.

Besonders sich dem Kampf gegen Abstieg stellen zu müssen, schätzt der 48-Jährige bei seiner neuen Aufgabe im Lößnitztal. "Dieser Kick, um den Klassenerhalt und vor vollen Stadien zu spielen", sei etwas, was ihm bei seinem vorherigen Verein, dem FC Liefering, gefehlt habe. "Ich glaube es ist wichtig für jeden Trainer, sich solch einer Situation zu stellen, in vollen Stadien zu spielen, wo ein ganz anderer Druck da ist", so Letsch in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Saisonstart soll diesmal besser klappen

Vor rund drei Wochen wurde er als Nachfolger von Domenico Tedesco präsentiert. Dieser war nach dem erfolgreichen Ligaverbleib zum Erstligisten FC Schalke 04 gewechselt. Bedenken, dass die Fußstapfen des Vorgängers zu groß sein könnten, wischt Letsch weg. "Ich bin überzeugt, dass ich die Art, wie ich Fußball spielen will, an die Mannschaft vermitteln kann und wir erfolgreich sein werden. Da werden Dinge dabei sein, die am Ende der vergangenen Saison eine Rolle gespielt haben, aber auch neue Komponenten."



Auf die Frage, wie er die häufigen Auer Saison-Startschwierigkeiten abstellen will, sagte er: "Weil wir uns auf den Saisonstart gewissenhaft vorbereiten. Ich bin froh und dankbar, dass ich die komplette Vorbereitung hab, deshalb ging mein Wechsel auch so schnell. Je länger und intensiver ich mit meiner Mannschaft arbeite, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Start."

Letsch, der Fußballer und der Lehrer