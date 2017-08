Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich überraschend von Trainer Thomas Letsch getrennt. Das gab der Verein am späten Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt.

Auf das kommende Punktspiel am Freitag bei Eintracht Braunschweig wird Co-Trainer Robin Lenk die Mannschaft vorbereiten. Eine nähere Begründung für die Beurlaubung wurde nicht genannt. Der Klub berichtete lediglich, dass die Trennung "das Ergebnis eines heute Abend stattgefundenen Treffens von Vertretern der Führungsgremien des Vereins und dem Fußballlehrer" ist. Allerdings könnte die desolate Leistung bei der 0:2-Niederlage und dem Pokal-Aus bei Drittligist Wehen Wiesbaden am Sonntag mit ausschlaggebend gewesen sein.

Thomas Letsch beim 0:2 in Wehen. Bildrechte: IMAGO

Der 48-jährige Letsch war erst zu Saisonbeginn vom FC Liefering, einer Art 2. Mannschaft von Red Bull Salzburg, ins Erzgebirge gewechselt und sollte dort den zu Schalke 04 abgewanderten Domencio Tedesco ersetzen. Er verließ die Red-Bull-Fußball-Familie, nachdem ihm dort der Ex-Leipziger Marco Rose als Trainer der ersten Mannschaft vorgezogen worden war. Die ersten drei Pflichtspiele gingen verloren, dazu präsentierte sich die Mannschaft auch in den Testspielen in der Saisonvorbereitung schlecht. Den Aufwärtstrend vom unglücklichen 1:2 im Nachholspiel in Heidenheim hatten die Sachsen in Wiesbaden nicht bestätigen können. Dort lagen sie bereits nach sieben Minuten 0:2 zurück und hatten in den ganzen 90 Minuten nur zwei Torchancen.