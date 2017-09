Bei bestem Fußballwetter begann Aue die Partie spielfreudig. So musste Union-Torwart Jakob Busk schon früh gegen Sören Bertram eingreifen (5.). Von da an hatten vor allem die Berliner den Ball. Aue beschränkte sich größtenteils darauf, die Offensivwaffen des Gegners durch taktische Cleverness zu entschärfen. Das gelang gut. Union kam nur zu wenigen Chancen, bei denen im Abschluss zudem die nötige Durchschlagskraft fehlte.

Gegen Ende der ersten Halbzeit rückte Aue noch einmal aus der eigenen Hälfte heraus und wäre nach einem Fehler von Toni Leistner beinahe durch Pascal Köpke in Führung gegangen. Busk machte in der Szene aber den Patzer seines Mitspielers wieder gut und sicherte im Eins-gegen-eins mit Köpke den 0:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel machte Aue forsch weiter und kam auch vermehrt zu Chancen. Doch weder Christian Tiffert aus der Distanz, noch Dominik Wydra in Robben-Manier, konnten Jakob Busk überwinden (49./50.). Anders der Gegner, der zeigte, wie Tore erzielt werden: Aus dem Nichts tauchte Sebastian Polter im Strafraum auf, ließ Nicolai Rapp mit einer Drehung alt aussehen und bediente zudem noch Marcel Hartel mustergültig vor dem Tor. Der Kopfball zum 1:0 von Berlins Nummer sieben war nur noch Formsache (55.).

Aue reagierte ratlos und nahm auch Geschenke der Union-Defensive nicht an. So schien Köpke nach einem Abwehrpatzer überrascht und vergab die Möglichkeit zum 1:1 aus Nahdistanz kläglich (64.). Union machte es wieder besser und ging nach einer Ecke durch Polter mit 2:0 in Führung (70.). Dieses Mal reagierte Aue prompt und kam durch Bertrams Gewalt-Kopfball immerhin noch zum 1:2 (73.). Mehr war allerdings nicht drin. Endstand 1:2.