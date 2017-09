Zuletzt setzte sich Aue mit viel Einsatz und Leidenschaft mit 1:0 gegen den SV Sandhausen durch. Die Berliner gewannen dank ihrer starken Offensive mit 5:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der am Montag viel Selbstvertrauen getankt hat", sagte FC-Trainer Drews. Er forderte von seiner Mannschaft, mit "breiter Brust" aufzutreten. "Wir müssen taktisch wieder gut organisiert auftreten, dann ist es am Samstag auch möglich, dass wir eine tolle Leistung abliefern", so Drews weiter.