Außenseiter Aue begann ordentlich, bei Nazarovs abgefälschtem 25-m-Versuch musste sich VfB-Schlussmann Langerak lang machen (6.). Dann wurde Stuttgart seiner Favoritenrolle mehr und mehr gerecht. Immer wieder eroberten sie die Bälle und ließen sich beim Drang nach vorne auch von den drei Sechsern und der Fünfer-Abwehrkette der Sachsen nicht aus dem Konzept bringen. Bei der Führung leistete FCE-Torhüter Männel allerdings ungewollt Schützenhilfe, als er ausrutschte und Samson den folgenden schnellen VfB-Angriff nur durch einen Check an Terodde stoppen konnte. Den Strafstoß konnte man geben, man musste es allerdings nicht. Zweitliga-Top-Torjäger Terodde ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (14.). Danach musste Aue aufpassen, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Bei Brekalos Schuss von links reagierte Männel glänzend (16.). Danach konnten sich die Gäste etwas befreien und hatten prompt eine große Ausgleichschance: Nachdem Pavard die Kugel verloren hatte, spielte Köpke Rizzuto rechts frei, aber der Ex-Lauterer scheiterte am Fuß von Langerak (33.) Dann war wieder der VfB am Drücker und wie: Männel rettete gegen Maxim (40.), Terodde (41.) und Brekalo (44.). Der Keeper hielt die Veilchen fast im Alleingang im Spiel.