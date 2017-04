Tor für Erzgebirge Aue. Dimitrij Nazarov jubelt über seinen siebten verwandelten Elfmetzer. Bildrechte: Picture Point

Im Duell gegen die schlechteste Rückrundenmannschaft der Liga erwischte Aue einen Traumstart. Schon nach 150 Sekunden klingelte es im Tor der Würzburger. Abwehrspieler Fabian Kalig bescherte den "Veilchen" die frühen Glücksgefühle, als er nach einem Latten-Freistoß von Mario Kvesic goldrichtig stand und den Ball per Kopf über die Linie bugsierte. Es war Kaligs erster Saisontreffer und erst das dritte Kopfballtor der Auer in dieser Saison. Das Spektakel ging sieben Minuten später weiter. Als Calogero Rizzuto mit Volldampf in den Strafraum eindrang, zerrte Peter Kurzweg plump am Trikot des Auers. Der Elfmeterpfiff war die logische Konsequenz. Natürlich trat Dimitrij Nazarov an. Der Auer Strafstoßspezialist versenkte eiskalt ins linke Eck und baute seine Elferquote auf fantastische sieben Tor in sieben Versuchen aus: 2:0 (10.).