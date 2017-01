Auch der seit acht Partien sieglose Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue ist in die Vorbereitung für die Rückrunde gestartet. Dabei verhinderte am Montag eine zu dichte Schneedecke ein ordentlichesTraining. So schickte der Trainer Pavel Dotchev seine Mannen zu einem Waldlauf am Floßgraben. Am Dienstag steht für die Kicker hauptsächlich Krafttraining und ein kleines Turnier an. Am Mittwoch starten die Sachsen dann in das spanische Trainingslager.