2. Bundesliga

Nach dem denkwürdigen 3:3 in Darmstadt vergangene Woche sind die Dynamos am Sonntag (13:30 Uhr) erneut auswärts gefragt. Dieses Mal geht es zum 15. nach Heidenheim. In drei Partien konnten die Sachsen noch nie auf der Schwäbischen Alb gewinnen.