Drews setzt auf Erfolgself

Hannes Drews setzte bei seinem Debüt als Trainer auf Altbewährtes und vertraute der Elf, die Nürnberg zuletzt mit 3:1 besiegt hatte. Der 35-Jährige, der erst am Freitag offiziell vorgestellt worden war, hatte kaum Zeit die Mannschaft kennenzulernen und nach den starken Auftritten unter Interimscoach Robin Lenk bestand kein Handlungsbedarf. Lenk, dem die Lizenz fehlt, ist künftig erster Offizier an der Seite des im Profi-Fußball noch unbekannten Drews.

Premiere geglückt: Hannes Drews Bildrechte: Picture Point Der Ex-Kieler wirkte beim ersten Auftritt im Rampenlicht zumindest äußerlich entspannt, lächelte vor dem Anpfiff in die Kameras und gab ab und an Hinweise. In der Anfangsphase musste er ja kaum eingreifen. Seine Mannschaft setzte die taktische Marschroute gut um, stand in der Defensive sicher und kombinierte phasenweise gut nach vorn. Nur zum Abschluss kamen die Auer nicht. Dafür war der erste Schuss ein Volltreffer. In der 15. Minute startete Pascal Köpke nach einem Pass von Christian Tiffert kurz hinter Mittellinie im vollen Tempo schnurstracks Richtung Tor. Vier (!) Ingolstädter leiteten Begleitschutz, keiner konnte den Stürmer auf dem Weg zum 1:0 aufhalten. Allein vor Keeper Nyland schob er clever ein. Das Tor spielte Aue natürlich in die Karten, denn nun musste Ingolstadt kommen und Aue konnte kontern. Die beste Chance zum 2:0 vergab dabei Sören Bertram, der sich gut durchsetzte, aber mit einem Schüsschen scheiterte.

Die Gastgeber hatten deutlich mehr in Ballbesitz und Abschlüsse, ernsthaft eingreifen musste Martin Männel im Tor von Aue aber in der gesamten ersten Halbzeit nicht. Und einmal half das Glück. Stefan Lex erzielte ein reguläres Tor, das Schiedsrichter-Gespann um Debütant Tobias Reiche entschied aber auf Abseits (32.). Von Aue war in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit nicht mehr viel zu sehen.

2:0 nach blitzsauberem Konter

Dafür war der Auftakt in die zweite Hälfte blitzsauber. In der 50. Minute leitete Dimitrij Nazarov mit einem Zuckerpass auf Köpke das 2:0 ein. Köpke zündete erneut den Turbo und hatte vor dem Kasten noch das Auge für den mitgelaufenen Bertram, der ins leere Tor schob. Für Bertram, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat, war es der erste Treffer in dieser Saison. Nach dem 0:2 wurde das Spiel deutlicher giftiger und intensiver. Cohen hatte in der 52. Minute nach einem Ellenbogenscheck gegen Nazarov Glück, dass er weiter mitspielen durfte. Elf Ingolstädter drängten auf den Anschluss. Beim Schuss von Sonny Kittel, der bisher an allen Ingolstädter Saisontoren eine Aktie hatte, klärte Männel stark zur Ecke.

Kutschke sorgt für viel Belebung

Die Gastgeber warfen alles nach vorn und schnürten Aue phasenweise ein. Die Sachsen klärten aber mit Mann und Maus und ließen nur wenige brenzlige Szenen. Fabian Kalig lieferte sich dabei nicht nur einmal mit dem eingewechselten Stefan Kutschke einen Zweikampf auf Biegen und Brechen. Der Ex-Dynamo forderte vehement Elfmeter. Die Pfeife von Schiedsrichter Reiche blieb aber stumm.

Aue in der Defensive gefordert: Hier klärt Rizzuto gegen Stefan Lex. Bildrechte: Picture Point Der Anschlusstreffer lag in der Luft und in der 83. Minute klingelte es tatsächlich. Nach einem weiten Ball war die Defensive der Erzgebirger unsortiert. Lezcano stand am langen Pfosten völlig frei und hämmerte den Ball aus Nahdistanz unter die Latte. Plötzlich begann das große Zittern bei den 1.000 mitgereisten Fans, doch mit Glück und Geschcik rettete Aue den Sieg ins Ziel und klettert weiter Richtung sicheres Mittelfeld.