Aue-Coach Tedesco baute seine in der englischen Woche dreifach erfolgreiche Mannschaft auf drei Positionen um. So rückten Nicky Adler, Mario Kvesic und Pascal Köpke wieder ins Team. Dafür mussten Sören Betram, Sebio Soukou und Clemens Fandrich auf der Bank Platz nehmen.

Beide Teams zeigten zu Beginn einen zerfahrenen Beginn. Aue hatte durch einen Kvesic-Freistoß aus etwa 27 Metern die erste Chance des Spiels (7.). Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz und versuchten das Spiel zu machen, kamen aber zunächst zu keinen Abschlüssen. Torwart Raphael Schäfer (Nürnberg) pariert einen Schuߟ von Dimitrij Nazarov (Aue). Bildrechte: Picture Point

Beim FCE war es einmal mehr Dimitrij Nazarov, der sich in Szene zu setzten wusste. In seinem 100. Zweitliga-Spiel war der beste Auer Spieler der letzten Wochen stets an den wenigen Offensivaktionen seines Teams beteiligt. Nach 21 Minuten musste Club-Keeper Raphael Schäfer mit einer Glanzparade gegen Nazarov retten.

Ein Ex-Auer sorgt für die Nürnberger Führung

Kurz danach ging Nürnberg mit seinem ersten Torabschluss in Führung. Einen Konter über drei Stationen schloss der Ex-Auer Tobias Kempe mit einem Schuss aus der Drehung ins linke Eck ab. Zuvor sah Fabian Kalig bei einem Klärungsversuch nicht gut aus (24.). Tobias Kempe (Nürnberg) bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Bildrechte: Picture Point

Das Tor änderte nichts am Spiel. Aue spielte nicht so konzentriert wie in den ersten Spielen unter Tedesco, der erstmals mit seinem neuen Club in Rückstand geriet, und leistete schlicht zu viele Fehler. Erst kurz vor der Pause gab es die nächste nennenswerte Möglichkeit für die Sachsen. Nach einem Querschläger von Dave Bulthuis bekam Adler den Ball, brauchte aber zu lange um ihn zu kontrollieren und abzuschließen (45.+1).

Eine Rote Karte hilft Aue

Aue kam deutlich verbessert aus der Kabine und wurde dann von Nürnberg zurück ins Spiel gebracht. Nach einem schönen Zuspiel von Nazarov auf Köpke wäre der durch gewesen, wurde aber von Patrick Kammerbauer heftig abgeräumt. Schiedsrichter Arne Aarnick entschied auf Freistoß und Rote Karte gegen den Nürnberger. Den fälligen Freistoß schoss Kvesic unhaltbar in den linken Torknick. Tor für Erzgebirge Aue. Mario Kvesic (Aue) erzielt per Freistoߟ den Treffer zum 1:1. Bildrechte: Picture Point

Mit einem Mann mehr war Aue nun besser, aber nicht bestimmend. Zudem wurden beste Situationen nicht konsequent zu Ende gespielt. Ein Fernschuss von Christian Tiffert (56.) war für lange Zeit noch der gefährlichste Abschluss. Beim FC Erzgebirge stimmten weder Körpersprache noch Spielanlage. Die Überzahl wurde einfach zu schlecht genutzt.

Nürnberg bestraft erneuten Auer Fehler

Stattdessen sorgte eine weitere individueller Fehler für das zweite Gegentor. Kvesic verlor ohne Not den Ball, dann rutschte auch noch Louis Samson am langen Pass der Nürnberger vorbei. Somit war der eingewechselte Cedric Teuchert auf den Weg Richtung Auer-Tor und schob den Ball gegen die Laufrichtung von Männel ins Tor (82.).



Aue startete noch einmal zum letzten Angriff. In der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Albert Bunjaku einen Eckball an den Querbalken. Aue musste somit ohne Punkte die knapp 200 Kilometer lange Heimreise antreten. Das 2:1 durch Cedric Teuchert (Nürnberg). Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

